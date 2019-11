Benfica perde medalha de bronze na Champions feminina

O Benfica perdeu 3-2 contra as romenas do Cluj e falhou a medalha de bronze na Liga dos Campeões de judo.

As encarnadas perderam os primeiros dois combates em Odivelas, por Odette Giuffrida (contra Andreea Chitu) e Telma Monteiro (Loredana Ohai), mas ainda empataram por Jull Franssen (que derrotou Stefania Dobre) e Bárbara Timo (que derrotou Kaho Yonezaw), este decidido no golden score.

No combate decisivo, Rochele Nunes perdeu com a japonesa Iori Suzuki por waza-ari, a 17 segundos do final.

Foi a primeira vez que as encarnadas estiveram na fase final da Liga dos Campeões de judo.

O Cluj subiu ao pódio com o Galatasaray. Já o RSC Champigny, de França, foi vencedor da Champions feminina, ao derrotar o Valência na final por 3-2.