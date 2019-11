Benfica contrata internacional argentina que não jogava há sete anos

O Benfica contratou a internacional argentina Letícia Corrales para a sua equipa de hóquei em patins.

Letícia Corrales, de 32 anos, é mulher de Lucas Ordoñez, hoquista da equipa masculina dos encarnados.

"Propuseram-me se queria participar na equipa. Eu gostei da ideia e, para mim, foi uma oportunidade para poder voltar às pistas. O Lucas [Ordoñez] foi a pessoa que me incentivou mais a continuar a jogar", afirmou, em declarações à BTV.

Corrales, campeã do mundo em 2004 e 2010, não joga desde 2012.

Representou clubes como Concépcion, Centro Valenciano e Estudantil, na Argentina, além de Vilanova, Arenys de Munt e Sferic Terrassa, em Espanha.

O Benfica tem dominado a modalidade no setor feminino, com sete campeonatos consecutivos, mas este ano conta com oposição do Sporting.