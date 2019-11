FC Porto e Sporting empataram 29-29, em partida da jornada 12 do campeonato de andebol.

O melhor marcador do encontro foi Diogo Branquinho, do FC Porto, com oito golos.

Ao intervalo, o FC Porto vencia por 16-13 e chegou a comandar por 13-7.

Dragões e leões continuam invictos e igualados na frente da liga, com 11 vitórias e um empate em 12 jogos. No entanto, a equipa de Alvalade lidera por ter melhor diferença de golos.

Em terceiro lugar está o Benfica com 32 pontos.