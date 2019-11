O Farense venceu o Varzim por 3-1, em jogo antecipado da jornada 14, e aumentou para cinco ponto a vantagem na liderança da II Liga.

Os golos dos algarvios foram apontados por Ryan Gauld, Fábio Nunes e Fabrício Simões. Os poveiros descontaram por Leonardo Ruiz.

O Farense, do técnico Sérgio Vieira, somou a sétima vitória consecutiva e chega aos 27 pontos, contra 22 do Nacional e 21 do Estoril, que ainda tem um jogo a menos.