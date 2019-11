Recém-nascido abandonado no lixo. Juíza não exclui hipótese de bebé ser entregue à mãe

É prematuro falar-se em adoção do recém-nascido encontrado num contentor do lixo, em Santa Apolónia, em Lisboa. A juíza Maria Perquilhas, em declarações no programa "Em Nome da Lei" da Renascença , defende que "o que era urgente era colocar aquela criança a salvo, e isso foi feito. Agora todas as hipóteses estão em aberto, inclusive que o bebé possa ser entregue à mãe que o abandonou”.

A mãe sem-abrigo, de 22 anos, que presumivelmente abandonou o filho num contentor do lixo, está detida preventivamente em Tires, fortemente indiciada da prática de homicídio qualificado, na forma tentada. O bebé foi resgatado por outro sem-abrigo, aparentemente sem sequelas e está em vigilância na Maternidade Alfredo da Costa. Foi entretanto aberto um processo de promoção e proteção de menor em perigo.

Depois de ter alta da Maternidade Alfredo da Costa, o bebé deverá ficar, provisoriamente, numa família de acolhimento, até ser definido o seu projeto de vida.

A juíza Maria Perquilhas explica que, “em caso de abandono, o tribunal vai sempre à procura da família biológica: pai, avós, tios. A não ser que a mãe preste o seu consentimento prévio para adoção”.

Madalena Sepúlveda, advogada na área da família e menores, defende que, “mesmo havendo família biológica, tem de ser ponderado se não é preferível para aquela criança ir para uma família de acolhimento que se preparou para a receber e a desejou. Porque um Tribunal decide da vida das pessoas, mas não pode impor afetos”.

Sobre a situação da mãe, a psicólogo Margarida Cordo lembra o estudo que revela que apenas 10% dos sem-abrigo não sofrem de um qualquer tipo de perturbação mental, admitindo por isso que, "com alguma probabilidade, a mãe que abandonou o filho recém-nascido num contentor do lixo tem doença do foro psiquiátrico que a impede de estabelecer um vínculo emocional com o filho”.

Margarida Cordo defende, no entanto, que “os condicionalismos do abandono podem ser uma atenuante na culpa. Mas não podem levar-nos a desvalorizar a gravidade do comportamento da mãe. E o que ela precisa agora é de apoio para que venha a ser uma cidadã”.

A juíza Maria Perquilhas sublinha que” o facto de a mãe poder ter a sua consciência diminuída, isso não faz dela inimputável. É preciso avaliar se, quando praticou os factos, não era efetivamente capaz de avaliar o certo e errado da sua conduta”.