Ao fazê-lo, abriu uma nova era na política americana e mundial. A era das “fake news” e dos “factos alternativos”, mas também a era da inimputabilidade do candidato convertido em presidente. Porque se os dislates da campanha poderiam entender-se à luz do eleitoralismo e dos exageros típicos desses momentos, eles prosseguiram incólumes após a eleição. E converteram-se em regras de uma presidência que evita a todo o custo prestar contas ao país.

Não puniu, como se sabe. E para surpresa de quase toda a gente — incluindo do próprio candidato, da família, e da sua entourage política — Trump desmentiu o valor da tradição e da ética e venceu as eleições.

A afirmação visava sublinhar a fidelidade incondicional dos seus apoiantes, mas foi vista pela generalidade dos observadores como mais uma “boutade” entre as muitas que o candidato foi soltando ao longo da campanha. Ninguém no seu pleno juízo e sensatez levou a sério o dislate, como quase ninguém levava a sério muitas das afirmações de Trump.

Um presidente acima da lei é, afinal, aquilo que defendem os seus advogados. O Departamento de Justiça não foi tão longe na defesa desta tese. Argumentou que haverá casos em que um procurador pode aceder à declaração de impostos do presidente, mas este não é um deles. Resguardou assim Donald Trump sem pôr em causa os equilíbrios constitucionais. Teve a prudência institucional que os advogados de Trump não tiveram, dada a delicadeza do assunto.

Na quinta-feira, Trump levou o caso até ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos , solicitado agora a pronunciar-se com brevidade. Os advogados do presidente alegam que a intimação do procurador de Manhattan tem motivações políticas e querem que o Supremo trave a investigação às finanças de Trump.

Foi justamente isso que sucedeu com o presidente Nixon em 1974, quando o Supremo Tribunal o intimou a entregar as gravações das conversas na Casa Branca, onde residia a prova última da sua conduta ilegal no caso Watergate. Não por acaso, a decisão do tribunal de recurso que validou a intimação a Trump invoca a decisão de 1974, que foi o golpe de misericórdia na presidência Nixon.

Embora os advogados de Trump invoquem motivações políticas no pedido de divulgação dos impostos e argumentem que dar tal poder a um procurador seria permitir a qualquer instância judicial perturbar e interferir na capacidade do presidente para exercer os seus deveres, o que está aqui em causa é muito mais do que um confronto entre Trump e os seus adversários políticos.

Equilíbrio de poderes

O que está verdadeiramente em causa é um desafio ao ordenamento constitucional americano que consagra um sistema de freios e contrapesos (checks and balances), evitando uma excessiva concentração de poder em qualquer das instâncias que o exerce: Congresso, presidente e tribunais. E em simultâneo garantir que nenhum agente do poder está acima da lei. Nem mesmo o presidente.

Está, aliás, também pendente uma intimação da Câmara de Representantes idêntica à do procurador de Nova Iorque para que Trump divulgue a declaração de impostos, numa ação típica de fiscalização do poder legislativo sobre o executivo.

Por isso, a decisão do Supremo Tribunal nesta matéria será aguardada com a maior expectativa. E embora à partida possa parecer estranho que o Supremo adira à tese da imunidade presidencial, convém lembrar que há hoje no tribunal uma maioria de juizes conservadores, dois dos quais escolhidos já por Trump — Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh.

Como convém lembrar ainda que uma das razões invocadas pelo procurador especial Robert Mueller para não acusar o presidente de crimes no caso da interferência da Rússia na campanha eleitoral foi justamente a tese do Departamento de Justiça segundo a qual um presidente em funções não pode ser alvo de acusações criminais. A imunidade, portanto, mas aqui advogada por um organismo governamental.

Desde que, há três anos, proferiu o dislate sobre a impunidade perante o eleitorado, Trump capturou por completo o Partido Republicano, cujos dirigentes, deputados e senadores se submetem hoje praticamente sem exceção aos seus ditames, mesmo aqueles que contrariam a lei, a doutrina do partido, a verdade e a decência.

Capturou também para os seus interesses e caprichos pessoais a Administração, incluindo o Departamento de Justiça, que é suposto exercer as suas funções com independência. Falta-lhe capturar o Supremo Tribunal para a sua tese de imunidade perante a lei para redefinir o sistema de equilíbrio de poderes americano e se tornar um verdadeiro autocrata.

Um presidente que já desprezava a verdade e a ética, procura agora remover do caminho a única coisa que lhe limita os poderes: a lei.