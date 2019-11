Fernando Santos: “Se o campo não estiver bom, não está para as duas equipas”

O selecionador nacional, Fernando Santos, considera que o estado do relvado ou o frio que se faz sentir no Luxemburgo, onde Portugal defrontará a seleção do país este domingo, não deverão ser um desafio e, se forem, serão para as duas equipas.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo, Fernando Santos foi várias vezes questionado sobre o estado do relvado, mas o selecionador não entende que isso deverá impedir a seleção de conquistar a vitória. “Seguramente o adversário será só o Luxemburgo”, disse o selecionador.

Fernando Santos considera que o nível dos 24 convocados é elevado e que estes são “jogadores habituados a tudo”. “Adaptamo-nos a todas as circunstâncias. Depois a nossa qualidade fará a diferença”, defendeu Fernando Santos.

Quando questionado se o relvado poderia fazer a equipa mudar a sua forma de jogar, optando por mais “bola no ar”, Fernando Santos lembrou que “os jogadores devem também ser um bocado treinadores dentro de campo”, uma vez que estes conseguem perceber coisas que o selecionador, no banco, não consegue. “Em muitas situações terão que tomar decisões, como se a bola corre ou não corre”, disse.

Sobre a seleção do Luxemburgo, Fernando Santos não tem dúvidas: é uma seleção difícil que vai jogar “o jogo pelo jogo” e que vai colocar “as armas em campo”.

“É uma equipa que já observamos. Nos jogos em casa, à semelhança do que fez na segunda parte com a Sérvia, vai colocar todas as armas em capo e jogar o jogo olhos nos olhos com Portugal”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de fazer alterações face ao onze inicial que apresentou no jogo frente à Lituânia, Fernando Santos disse que Portugal só fez um jogo e que, para aquele jogo, entraram os jogadores que entendia serem os que melhor se adaptavam à estratégia da seleção. No entanto, o selecionador nacional lembrou que, na seleção, “não há titulares”, mas sim “24 jogadores”, pelo que “estar no onze não é sinal de mais ou menos confiança”.

Fernando Santos foi também questionado sobre a possibilidade de, já no domingo, Cristiano Ronaldo poder chegar ao golo 100 pela seleção. Quando um jornalista brasileiro convidou o selecionador a escolher o melhor golo do craque português ao serviço da seleção, Fernando Santos respondeu de imediato: “espero que seja aquele que ele marcar amanhã”.

“Não há desculpas”

Também Bernando Silva, o jogador escolhido para estar presente na conferência de imprensa, foi questionado sobre o estado do relvado. O jogador ao serviço do Manchester City deu a mesma resposta de Fernando Santos: “estes jogadores estão habituados a jogar em qualquer tipo de condições e, portanto, não há desculpas”.

Sobre o adversário, Bernardo Silva reconhece mérito à equipa do Luxemburgo, e lembrou que, hoje em dia “é raro encontrar adversários fáceis”. Independentemente da qualidade do adversário, o jogador português conta com uma enchente lusa no jogo de domingo. Recordando a grande comunidade portuguesa neste país, Bernardo Silva começou por dizer que já tinha sentido esse apoio das pessoas.

“Jogamos fora, mas é como se fosse em casa. Queremos dar-lhes uma grande alegria e sair daqui com a classificação garantida”, disse Bernardo Silva.

O jogador da seleção nacional também foi questionado sobre as dificuldades criadas pelo pouco tempo de preparação. Bernardo Silva desvaloriza: “claro que é completamente diferente num clube. Há muito menos tempo para criar dinâmicas. Mas acho que depois há outras coisas. Quando vens representar o teu pais e quando te juntas com amigos que já não vês há muito tempo”, disse.