Euro2020. Portugal com todos disponíveis no frio do Luxemburgo

Portugal treinou este sábado no frio do Luxemburgo, com Fernando Santos a contar com todos os 24 jogadores, na véspera de defrontar a seleção local, num encontro decisivo do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol.

Obrigado a treinar no pequeno estádio de Bissen, a 40 quilómetros da capital, devido o mau estado do relvado do Stade Josy Barthel, palco da partida de domingo, a seleção nacional encontrou algum nevoeiro, com os termómetros a assinalarem perto dos zero graus.

Por isso mesmo, muitos dos jogadores da formação portuguesa, incluindo Cristiano Ronaldo, subiram ao relvado protegidos contra o frio, com luvas e as pernas tapadas.

Nos primeiros 15 minutos, que foram abertos à comunicação social, os jogadores fizeram os habituais exercícios de aquecimento, com corrida e alongamentos, e só perto do fim desse período é que tiveram contacto com a bola.

Depois do treino, às 12h30 (11h30 horas de Lisboa), também no Stade Bissen, o selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão do encontro com o Luxemburgo, em conferência de imprensa.

Com um encontro por disputar no Grupo B, a Ucrânia, já apurada, lidera com 19 pontos, mais cinco do que Portugal, segundo classificado, e seis do que a Sérvia, terceira. O Luxemburgo é quarta equipa posicionada com quatro pontos.

Na última jornada, Portugal joga no Luxemburgo, enquanto a Sérvia recebe a Ucrânia, com um triunfo da 'equipa das quinas' a proporcionar o apuramento direto para a fase final, independentemente do resultado obtido pelos sérvios.

O Luxemburgo-Portugal está agendado para as 15h00 (14h00) e vai ter arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano.

