Finalmente juntos: Camané e Mário Laginha em disco

Marcaram três dias de estúdio e gravaram em apenas dois. Dizem que a amizade ajudou. Mário Laginha e Camané juntam-se, finalmente, em disco e foram buscar o título para o álbum a um poema de Fernando Pessoa.

“Aqui Está-se Sossegado” é o disco que sai esta sexta-feira e que o fadista Camané e o pianista Mário Laginha confessam que surgiu de um processo “contrário” ao normal. Em entrevista à Renascença, explicam que começaram por fazer “uns concertos juntos”, e foi aí que, “ao fim de uns 20 concertos” perceberam que queriam gravar um disco. “Andamos a curtir”, explica Camané ao que Mário Laginha acrescenta que andaram “a descobrir a maneira de fazer disto um disco essencialmente de fado, mas com piano”.

Falam com entusiasmo do que acabam de lançar, vão completando as frases um do outro. A cumplicidade vem de longe entre estes dois artistas. Já tinham atuado juntos com o desaparecido pianista Bernardo Sassetti, num concerto que ficou na memória dos que se sentaram no Centro Cultural de Belém naquela noite. Tinham também juntos dado um concerto no Museu do Fado, apenas com reportório de Amália Rodrigues. Mas a parceria entre Laginha e Camané começou de forma algo cénica, recordam.