A morte por excesso de trabalho em cena no Teatro D. Maria II

Um lugar "asseado", sem "baratas, ácaros ou pó", é o espaço cénico de "Karoshi", uma criação do Teatro da Cidade que hoje sobe ao palco da sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

A palavra japonesa "Karoshi" significa "morte por excesso de trabalho" e dá título à peça, na qual o Teatro da Cidade se centrou para explorar os limites do ser humano face ao trabalho, nos dias de hoje, ao mesmo tempo que problematizou conceitos que balizam o quotidiano, explicou a equipa à imprensa, no final de um ensaio.

"O tempo é a maior fortuna" e "temos de o dignificar" são frases que se ouvem durante o espetáculo, ao longo do qual uma personagem - que viremos mais tarde a saber chamar-se Bob - se mantém quase sempre sentada e inclinada sobre uma secretária, de costas para o público.

Os nossos dias são o trabalho e o local de trabalho é o mundo inteiro, embora sejam expressões não referidas, ressoam durante a ação, em que as quatro personagens tudo tentam fazer para garantir o bem-estar de si próprias e de Bob, que, à partida, está a trabalhar, sem contudo se preocuparem em saber o que se passa com ele - se está bem ou não, explicou o ator Guilherme Gomes.

"Hoje em dia, a atenção às doenças mentais devia estar no máximo", sustentou, ao mesmo tempo que sublinhou "o pudor que ainda existe em se falar de depressão e de ansiedade".

Esta criação do Teatro da Cidade estabelece um paralelo entre o direito social ao trabalho, adquirido com o tempo, e as novas formas de escravatura a que os humanos se sujeitam, questionando, em simultâneo, a "dupla condição de quem trabalha enquanto escravo de si próprio e a miragem de um semideus".

Provocar os limites do corpo para se adequar à sociedade em que se vive, ao sistema que, cada vez mais, exige produção rápida e eficiente, vivendo de objetivo em objetivo, com a recompensa, muitas vezes, posta em causa é, pois, o tema fulcral de "Karoshi", "antecedido pelo 'burnout' tão característico da sociedade contemporânea e ainda tão pouco debatido", frisou Bernardo Souto.

O espetáculo tem o apoio da GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, em parceria de residência com o Espaço Alkantara.

"Karoshi" está em cena até 24 de novembro, com espetáculos às quartas-feiras e sábados, às 19h30, às quintas e sextas-feiras, às 21h30, e, aos domingos, às 16h30.