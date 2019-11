Fátima. Equipas de Nossa Senhora reúnem-se em encontro nacional

O programa do Encontro Nacional do movimento Equipas de Nossa Senhora (ENS) deste ano, que decorre este sábado, em Fátima, terá como tema central "A palavra conduz-nos em direção ao mundo".

O assunto será abordado em três painéis onde se vão desenvolver as dimensões do homem como ser espiritual "A palavra conduz-nos em direção ao mundo olhando a Deus”; na sua dimensão social e relacional “A palavra conduz-nos em direção ao mundo olhando o outro” e na sua integração e intervenção na Igreja e no mundo ao seu redor “ A palavra conduz-nos em direção ao mundo olhando a Casa Comum espiritual e terrena”.

José Alberto Machado da Silva, junto com a sua mulher Margarida, formam o casal responsável da supra-região Portugal. O casal quer que os participantes no encontro possam refletir "sobre todas as vertentes, essas dimensões à luz da Palavra de Deus, como é que ela nos orienta em relação a Deus, à vivência da nossa fé individual e em casal. Como nos orienta no nosso relacionamento com a sociedade e com os outros à nossa volta e como nos orienta no modo como lidamos com a nossa Casa Comum, em vários aspetos desde a consciência social à ambiental e económica. É esse o objetivo”.

Participam cerca de 650 casais, a quem foi lançado o desafio de levarem consigo outros que não pertençam às Equipas de Nossa Senhora “para participarem e virem” o grupo.

Este responsável explica que “o movimento está aberto e procuraremos que esses convidados também tenham essa experiência de poder participar no encontro, não só para escutar estas comunicações, mas também participarem nas reuniões das equipas mistas”.

Durante os dois dias de encontro, destaque para os momentos de oração: no sábado de manhã haverá uma oração, o terço na Capelinha das Aparições - também no sábado, depois do jantar - e a eucaristia no domingo de manhã.

Este encontro nacional é tido como um “momento privilegiado de formação, de oração, de encontro e de partilha entre todos os presentes. Funciona também como uma oportunidade para reforçar o entusiasmo e a alegria de viver o Evangelho em pequenas comunidades de reflexão e entreajuda”.

Conheça o Movimento das Equipas de Nossa Senhora

As Equipas de Nossa Senhora são um movimento de espiritualidade conjugal, cujo objetivo é "ajudar os casais a viver plenamente o seu sacramento do Matrimónio, anunciando ao mundo os valores do casamento cristão pela palavra e pelo testemunho de vida”.

Apesar de não ser um movimento mariano, as ENS “recebem o nome de Maria, colocando-se sob a sua proteção”.

As Equipas de Nossa Senhora “oferecem meios concretos para ajudar os casais a alimentar o amor conjugal e a prosseguir no seu caminho de conversão. Os casais, conscientes das suas próprias fraquezas e das dificuldades que encontram, decidem formar equipa e constituir uma comunidade de fé para percorrerem juntos um caminho de conversão, apoiando-se uns nos outros”.

As equipas são constituídas por um número indicativo de cinco a sete casais e um sacerdote, designado conselheiro espiritual. Reúnem-se mensalmente num encontro de oração, partilha e estudo de um tema de formação cristã “para se entreajudarem numa caminhada com Cristo”.

O movimento das Equipas de Nossa Senhora está espalhado pelo mundo inteiro. Na supra-região Portugal, o movimento existe há mais de 60 anos e encontra-se espalhado pelo Continente, Madeira, Açores e nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.