Desafios do envelhecimento em debate na Escola de Cuidadores

Promover a reflexão sobre o envelhecimento e a longevidade nas suas diferentes abordagens e realidades é o propósito do III Seminário da Escola de Cuidadores, que decorre esta sexta-feira, e que tem como tema “Pedagogia do Cuidar: família, cuidadores e políticas sociais”.

“Uma vez mais este ano pretendemos fazer esta reflexão conjunta sobre o envelhecimento e a longevidade nas suas diferentes abordagens e realidades. Para nós, é sempre importante acompanharmos o que se faz no nosso país ao nível de políticas, ao nível jurídico, ao nível dos projetos que existem na nossa sociedade”, explica Joana Figueiredo, a Coordenadora da Escola de Cuidadores.

No ano em que se alcançou a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal, este seminário vai “conhecer e perceber as medidas previstas neste documento, bem como as implicações na vida de milhares de cuidadores e pessoas cuidadas”.

Para esta responsável, embora seja uma realidade enquanto legislação, este Estatuto ainda tem um caminho longo para andar, para que ele consubstancie na prática medidas que ajudam as pessoas a cuidarem dos seus”.

Assim, de olhos postos nos cuidadores, quer formais, quer informais, “vamos conhecer algumas redes de apoio que existem no nosso país e as abordagens, cada vez mais humanizadas, no cuidado a idosos”.

Este encontro “destina-se a todas as pessoas que tenham interesse em saber mais sobre todas estas questões, desde logo profissionais de saúde, cuidadores formais, cuidadores informais, todas as pessoas que trabalham em contexto de respostas sociais”. Mas é também "um evento aberto a toda a comunidade, com entrada gratuita”.

De acordo com estatísticas oficiais, há 157 idosos para cada 100 jovens, o que “fazem de Portugal um dos países mais envelhecidos do mundo. Este é um fenómeno que se vai agravar nos próximos anos, tornando-se urgente encontrar soluções que sejam capazes de responder adequadamente às exigências desta nova realidade social”.

O que é a Escola de Cuidadores?

É um projeto de inovação social que surgiu há três anos no Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide, para responder aos desafios do envelhecimento da população.

A sua missão é “sensibilizar a comunidade para a valorização do envelhecimento, reconhecer os cuidadores e capacitar as pessoas para os desafios da longevidade”.

Focada numa pedagogia do cuidar, esta escola “pretende acrescentar valor social ao envelhecimento e promover a integração plena das pessoas idosas na comunidade”. Trata-se ainda de um “espaço de formação, partilha, apoio e encontro para cuidadores formais e informais”.

Para a Coordenadora desta Escola de Cuidadores, “os pequenos passos, se forem consistentes, eles dão certamente frutos. Este desafio de olharmos à nossa volta e naquilo que nós podemos mudar ou tocar as pessoas, que o devemos fazer: seja no dia-a-dia da nossa instituição, através de melhorar o cuidado que fazemos às pessoas idosas, seja com projetos de parceria com as crianças para deixarmos esta semente, porque acreditamos, é mesmo a nossa convicção, de que esta pedagogia é necessária desde a primeira infância, porque só assim conseguiremos alterar também e desmistificar dificuldades, preconceitos e, portanto, é esse também o nosso grande intento”.