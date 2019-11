Youtubers. "Não há resposta eficaz para o problema do jogo em Portugal"

Mais de uma dezena de youtubers portugueses têm promovido sites de apostas ilegais, como noticiou esta terça-feira a Renascença, o que tem motivado discussão nacional em torno do jogo online. Num debate esta sexta-feira, na antena da Renascença, o psicólogo Pedro Hubert pôs o dedo na ferida.

"Não há resposta eficaz para o problema do jogo em Portugal", afirmou o clínico, que é especialista em adição do jogo e coordenador do Instituto de Apoio ao Jogador, que coordena esforços em todas as áreas que digam respeito ao jogo abusivo e patológico, com destaque para o tratamento, prevenção, formação e investigação.

Noutro plano, o advogado João Alfredo Afonso, especialista em jogo online, considerou que “não há falta de regulação” – o crime em causa é punível, segundo a lei portuguesa, com penas até cinco anos de prisão – mas eventualmente “falta de supervisão destas condutas”.