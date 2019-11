Vai abastecer? Preço da gasolina desce na próxima semana

O preço dos combustíveis vai registar uma ligeira descida na próxima semana.

De acordo com fonte do setor, citada pelo “Jornal de Negócios”, o preço da gasolina deverá descer um cêntimo por litro, ao passo que o gasóleo deverá ficar ao preço atual.

Assim sendo, a gasolina simples deverá rondar os 1,492 euros por litro e o gasóleo 1,36 euros por litro já na segunda-feira.

Na origem desta descida está a desvalorização dos combustíveis cotados na ordem dos 1% esta semana. No entanto, a evolução cambial, com o euro a perder valor face ao dólar, impede uma descida mais acentuada do preço dos combustíveis.