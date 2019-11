Três atropelamentos em 24 horas. Linha do Norte esteve condicionada

A circulação ferroviária na Linha do Norte esteve condicionada, nesta sexta-feira de manhã, devido a um atropelamento mortal por um comboio de mercadorias, que não era da CP.

Num primeiro instante, às 10h00, a circulação esteve interrompida junto à estação de Valadares, em Vila Nova de Gaia, nos dois sentidos. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, à agência Lusa, tratou-se de uma medida de precaução, enquanto decorriam os trabalhos de remoção do cadáver e de limpeza do local.

Passado duas horas, os constrangimentos mantinham-se mas a circulação ferroviária fazia-se nos dois sentidos, ainda que apenas por uma via. A situação foi regularizada às 12h15.



É a terceira vez que situação idêntica se verifica na Linha da Norte, num espaço de 24 horas.



Nos trabalhos estão envolvidos 16 homens e seis viaturas dos Sapadores de Gaia e Voluntários de Valadares, além do INEM e funcionários da REFER.





[Notícia atualizada às 12h30]