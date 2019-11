Vacas ou galinhas? Quais destes animais da quinta dão mais carne para consumo?

Uma galinha pode colocar 365 ovos no espaço de um ano e cada pintainho que escapa à panela pode crescer até se tornar um frango de três quilos.

Mas consideremos que dos ovos que uma galinha põe num ano, metade não chegam a chocar e vão parar às caixinhas de cartão que levamos à dúzia para nossas casas.

Se considerarmos os 180 frangos de três quilos produzidos por uma galinha no espaço de um ano, dá meia tonelada de carne, enquanto que cada vaca dá 200 quilos de carne.

Um ovo demora 21 dias a chocar e o tempo de gestação de uma vaca é de nove meses.

As vacas demoram mais tempo a reproduzirem-se e existem em número muito inferior ao das galinhas, uma diferença de aproximadamente 13 galinhas por vaca.

As Nações Unidas estimam que a população mundial atingiu os 7.7 mil milhões de habitantes no mundo e que haverá nesta altura 25 mil milhões de galinhas em todo o planeta, o que á três galinhas por ser humano.

A revista Animal Cognition sugere que a capacidade mental das galinhas supera a das crianças humanas.

Com apenas cinco dias de vida, os pintainhos já entendem noções de quantidade, soma e subtração.

Só que as curiosidades não ficam por aqui: as galinhas têm 24 formas diferentes de se comunicar com a voz e são capazes de memorizar até uma centena de rostos diferentes.

A capacidade de memorização de um galináceo é bem melhor do que a de um ser humano.