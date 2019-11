Itália apreende mais de mil quilos de cocaína escondidos em caixas de bananas

A Guarda Nacional italiana (“Carabinieri”) e a Autoridade Tributária e Aduaneira do país apreenderam na segunda-feira 1 176 quilos de cocaína escondidos em caixas de bananas num valor de 250 milhões de euros no porto de Gioia Tauro, no sudoeste de Itália, com destino à Alemanha.

A informação foi avançada esta sexta-feira pela polícia europeia (Europol). A cocaína estava escondida dentro 144 embalagens de bananas guardadas num contentor refrigerado.