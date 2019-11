Ao final de um mês de protestos em massa, Chile anuncia referendo à Constituição

Os legisladores do Chile alcançaram um acordo esta sexta-feira para levar a referendo uma proposta para substituir a atual Constituição do país, da era do ditador Augusto Pinochet.

O passo dos deputados chilenos está a ser lido como uma vitória para as centenas de milhares de pessoas mobilizadas nas ruas ao longo do último mês, exigindo melhores condições de vida e o fim do modelo económico-social que, nas últimas décadas, aprofundou as desigualdades entre ricos e pobres.

O anúncio, feito logo pela madrugada, deu novo fôlego ao mercado chileno, com as ações do país e o valor do peso a saírem reforçados ao final do dia.

Perante as manifestações em massa do último mês, a Magna Carta, escrita e aprovada durante a ditadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), tornou-se um pára-raios da fúria dos cidadãos em protesto.

No referendo já marcado para abril, os chilenos serão questionados sobre se aprovam a ideia de uma nova Constituição e se querem que o Parlamento crie uma comissão para reformular o documento fundamental ainda em vigor.

O "Acordo para a Paz e para uma Nova Constituição", documento de duas páginas assinado pouco depois da meia-noite e após intensas negociações, pede "um compromisso para restabelecer a paz e a ordem pública no Chile".