Paul George brilha, mas perde na estreia pelos Clippers

O regresso de Paul George à competição coincidiu com a estreia pelos Los Angeles Clippers, na madrugada desta sexta-feira. Porém, a noite foi-lhe estragada pelos New Orleans Pelicans, que venceram por 132-127.

O jogo no Mississippi nem parecia de estreia, para "PG-13", tal foi o nível apresentado. O extremo brindou os adeptos com 33 pontos e ainda roçou o duplo-duplo, com a adição de nove ressaltos. Paul George foi bem secundado por Lou Williams (31 pontos) e Rodney McGruder (20).

No entanto, a ausência de Kawhi Leonard, nos Clippers, fez-se sentir e os Pelicans foram mais fortes. Houve duas grandes estrelas da partida: Jrue Holiday, que amealhou 36 pontos, e Derrick Favors, que conseguiu um duplo-duplo de 20 pontos e 20 ressaltos. Frank Jackson (23 pontos), JJ Reddick (19) e E'Twaun Moore (15) também estiveram a bom nível.

Apesar da vitória sobre um candidato ao anel, os Pelicans não saem da 14.ª posição da Conferência Oeste, com registo de três vitórias e oito derrotas. Os Clippers estão em sétimo, com sete vitórias e cinco derrotas.

Todos os resultados



New Orleans Pelicans-LA Clippers, 132-127



Cleveland Cavaliers-Miami Heat, 97-108

New York Knicks-Dallas Mavericks, 106-103



Milwaukee Bucks-Chicago Bulls, 124-115



Phoenix Suns-Atlanta Hawks, 128-112



Denver Nuggets-Brooklyn Nets, 101-93