Terapia de goleada nas manchetes

Os jornais desportivos desta sexta-feira focam-se na goleada de Portugal à Lituânia, por 6-0, com três golos de Cristiano Ronaldo, que deixa a seleção nacional mais perto da fase final do Euro 2020.

"Festival", titula o "Record". Cristiano Ronaldo está a dois golos dos 100 pela seleção portuguesa. "Terapia 'hat-trick'", diz "O Jogo". O capitão encerra as polémicas com no artística. Pizzi, Gonçalo Paciência e Bernardo também marcaram. "Estão todos bem", conclui "A Bola".

O Benfica quer renovar com Gabriel, garante "A Bola". Wendel renascen na seleção olímpica do Brasil, revela o "Record" ao Sporting. Os avançados do FC Porto estão sem golo: Zé Luís não marca há quatro jogos.