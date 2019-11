Papa Francisco recebe camisola do Vitória de Guimarães

O presidente da Assembleia Geral do Vitória de Guimarães e pároco de Guimarães, José Antunes, entregou uma camisola oficial do clube ao Papa Francisco.

Em visita ao Vaticano, o dirigente vitoriano entregou uma camisola ao Papa, conhecido adepto de futebol, em nome da direção do clube.

"Apresentando-se como vimaranense e vitoriano, José Antunes comparou o Vitória de Guimarães ao San Lorenzo, clube do qual o Papa Francisco é um conhecido adepto. Neste sentido, evocou o amor que os adeptos de ambos os clubes sentem pelo seu emblema. O conhecido pároco pediu ainda a bênção para todos os adeptos vitorianos, bem como para os atletas e todo o staff do clube", pode ler-se, na nota oficial do Vitória.