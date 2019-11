Famalicão goleia equipa B do FC Porto em jogo de preparação

O Famalicão venceu, esta sexta-feira, um jogo-treino contra a equipa B do FC Porto, por 5-2.

Os golos da equipa de João Pedro Sousa foram apontados por Rúben Lameiras, Uros Racic, Anderson, Riccieli e Fábio Martins.

A equipa B dos dragões ocupa, atualmente, o 14º lugar da II Liga, com 10 pontos em 11 jogos disputados. Já o Famalicão é o terceiro classificado da I Liga, com 24 pontos, a seis do topo da tabela, e com quatro de vantagem para o Sporting.

O próximo compromisso oficial está agendado para o dia 23 de novembro, frente à Académica, em partida a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.