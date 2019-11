UEFA vai investigar alegada violação no "fair-play" financeiro do Manchester City

O campeão inglê recusa as atuais acusações de viol(...)

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) recusou o recurso do Manchester City, que pedia que a UEFA desistisse de investigar uma alegada violação no "fair-play" financeiro.

O caso pode mesmo implicar a exclusão dos "citizens" da Liga dos Campeões já na temporada 2020/2021. O TAS tinha confirmado a entrada do recurso em junho e anunciou esta sexta-feira a decisão, dando luz verde à UEFA para investigar o caso.

O campeão inglês, que já teve problemas por desrespeito do "fair-play" financeiro no passado, recusa as atuais acusações que deverão ser avançadas pela Comissão de Controlo Financeiro da UEFA.

As investigações da UEFA iniciaram-se após documentos internos e correspondência terem sido publicados pelo jornal alemão "Der Spiegel". Esses documentos, cuja autenticidade o clube nega, poderão comprovar que se sobreavaliaram receitas, para mitigar as perdas finais nas contas.