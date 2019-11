Queiroz dispensa James de particular da Colômbia

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, dispensou James Rodríguez do jogo particular com o Peru, desta sexta-feira, devido a lesão.

Em comunicado, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) refere que James, médio-ofensivo de 28 anos, sentiu um desconforto no joelho esquerdo após um "movimento acidental" durante um treino e, "por precaução, até nova avaliação", foi dispensado.

Perante esta situação com o antigo jogador do FC Porto, os médicos colombianos farão um "estudo detalhado" da sua condição física, que será partilhado com o seu atual clube, o Real Madrid.

James Rodríguez não joga pela Colômbia desde a derrota, nos penáltis, com o Chile, a 28 de junho, nos quartos de final da Copa América.