Pai de Moise Kean aconselha filho a deixar o Everton e regressar a Itália

Jean Kean, pai de Moise Kean, aconselhou o filho a regressar a Itália e deixar o Everton. Em entrevista ao "Centro Suono Sport", o pai do avançado de 19 anos diz que "foi um erro" rumar à Premier League.

"Colocar o meu filho em Inglaterra foi um erro, porque ele é ainda um miúdo e não está a correr bem no Everton. Não gostei dessa transferência", começa por dizer.

O pai do jovem internacional coloca Kean na rota da Roma, treinada por outro português, Paulo Fonseca: "Espero que volte para Itália imediatamente, para a Roma. O importante é que volte. Ele deveria ter esperado alguns anos e depois tentar no estrangeiro".

A transferência de Moise Kean da Juventus para o Everton, por cerca de 27 milhões de euros, foi bastante polémica, depois do jovem ter sido uma das figuras da "Vecchia Signora", com sete golos apontados em 17 jogos. O pai do avançado culpa o atual treinador, Maurizio Sarri.

"Não entendi o motivo da Juventus o ter vendido, deve ter sido apenas uma questão económia. Ouvi dizer que o Sarri não o queria, mas o Allegri valorizou-o", termina.

Kean chegou ao Everton e ainda não marcou qualquer golos em 11 jogos.