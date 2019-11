João Félix mais perto da recuperação no Atlético de Madrid

João Félix, que está a recuperar de uma lesão no tornozelo, efetuou hoje os primeiros exercícios com bola, durante a sessão de treino do Atlético de Madrid.

O médio, que se lesionou em 19 de outubro, frente ao Valência, regressou aos treinos no relvado na quinta-feira, mas só hoje começou a trabalhar com bola, ainda à parte do restante plantel.

Além de Félix, ausente há seis jogos e que falha as últimas duas partidas de Portugal no Grupo B de qualificação para o Euro2020, também o croata Sime Vrsaljko, lesionado desde março, regressou aos treinos no relvado.