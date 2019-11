Carlos Fangueiro espera manter Titus Pétange no topo do Luxemburgo

O Titus Pétange, de Carlos Fangueiro, está na liderança do campeonato do Luxemburgo, contra as expectativas. Apesar de estar ciente das dificuldades, o treinador português espera manter-se no topo.

"Estou muito contente. O objetivo do clube, para esta época, era ficar nos primeiros cinco classificados. Devagarinho, conseguimos chegar ao primeiro lugar, faz já cinco semanas que estamos em primeiro lugar. Temos um grupo que foi composto por vinte jogadores novos que chegaram este ano, portanto, à partida, era um bocadinho difícil trabalhar e fazer com que o grupo fosse sólido. Esse foi o primeiro objetivo e ultrapassámos as nossas expectativas", regozija.

Em entrevista a Bola Branca, Carlos Fangueiro salienta que a ambição, agora, é "estar o máximo de tempo possível na liderança": "Atrás de nós, estão clubes com um investimento muito superior ao nosso e daí já será difícil, mas vamos fazer de tudo para nos aguentarmos lá."

Carlos Fangueiro, 42 anos, está no Luxemburgo desde 2012. Antigo jogador de Leixões, Vitória de Guimarães, Maia, Gil Vicente, União de Leiria, Vizela e Beira-Mar, passou, também, por Inglaterra, onde representou Milwall e Walsall, e pela Grécia, onde jogou no Ionikos. Terminou a carreira de jogador no Atert Bissen, do campeonato luxemburguês, e lá ficou, iniciando o seu percurso como técnico.