Bale admite. "Prefiro jogar pela seleção do que pelo Real Madrid"

Gareth Bale admite que prefere jogar pela seleção do País de Gales do que pelo Real Madrid. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Azerbeijão, o avançado que custou 105 milhões de euros aos "merengues" em 2013 explica os motivos.

"Sem dúvida que fico mais entusiasmado para jogar na seleção. Já estou com a maioria dos jogadores desde os sub-17, é como jogar no parque com os amigos, estou a falar a minha língua e estou confortável", disse.

As declarações não terão caído bem em Espanha, devido ao momento que Bale vive no Real Madrid. O avançado de 30 anos esteve muito perto de sair para a China, mas acabou por ficar no clube e leva dois golos em sete jogos disputados.

"Dou 100% em campo independentemente de onde estou. É sempre isso que procuro, nada muda em campo", adicionou.

No total, Bale leva 104 golos marcados em 238 jogos disputados pelo Real Madrid e tem contrato até 2022.