Argentina vence Brasil com Acuña em campo

A seleção argentina vence o Brasil, esta sexta-feira, num amigável disputad em Riade, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Lionel Messi, aos 13 minutos, na recarga de um penálti falhado. Antes, Gabriel Jesus já tinha falhado também uma grande penalidadde, aos 10 minutos.

Acuña foi o único "português" em campo. O médio do Sporting entrou na segunda parte, para o lugar de Lo Celso. Saravia, do FC Porto, ficou no banco, enquanto que Marchesín, também dos dragões, e Nehuén Pérez, do Famalicão, não entraram na ficha de jogo.

No Brasil, cinco jogadores com passagem pelo FC Porto foram titulares: Alex Sandro, Éder Militão, Thiago Silva, Danilo e Casemiro. Felipe ficou no banco, assim como David Luiz, ex-Benfica.