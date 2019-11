Quartararo domina primeiro dia de treinos em Valência

Fabio Quartararo foi o mais veloz nas duas sessões de treinos livres do primeiro dia do Grande Prémio da Comunidade Valenciana, em Espanha, esta sexta-feira, última prova do Mundial de MotoGP.

O piloto francês registou uma melhor volta de 1'30.735s, cerca de décima e meia de segundo a menos que o companheiro de equipa, o espanhol Maverick Viñales. Em terceiro, ficou o espanhol Marc Márquez (Honda), que já se sagrou, matematicamente, campeão do mundo.

O português Miguel Oliveira (KTM da Tech3), recentemente submetido a cirurgia, não participa na última corrida da temporada.