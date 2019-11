O Governo pondera criar dois novos escalões de IRS para a classe média já no próximo ano.

De acordo com o “Jornal Económico”, o Executivo socialista estuda o desdobramento dos atuais 5.º e 6.º escalões para garantir um alívio fiscal, ultrapassado os oito escalões pré-troika.

No entanto, a medida pode ser adiada para 2021 uma vez que o Governo quer aplicar em simultâneo o englobamento das rendas no IRS e não está garantido que a medida avance já no orçamento do próximo ano.

Atualmente o 5.º escalão abrange os contribuintes com rendimentos entre os 25.000 e os 36.856 euros, tributados a uma taxa de 37%.

Já o 6.º escalão, com uma taxa de 45%, diz respeito a rendimentos entre os 36.856 e os 80.640 euros.