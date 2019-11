Sub-19 derrotam a Irlanda do Norte

A seleção de Sub-19 venceu a Irlanda do Norte por 3-1, na segunda jornada do Torneio Preparatório da UEFA, disputada em Lurgan, Irlanda do Norte.

A equipa das quinas marcou por João Ferreira, Tiago Gouveia e Jair Tavares. Pelos irlandeses descontou Lewis McCann.

No primeiro jogo do torneio, Portugal perdeu 2-1 contra a Alemanha.

Na segunda-feira, os comandados de Rui Bento vão defrontar a Noruega.

Portugal: Meixedo, João Ferreira, Tomás Araújo (Eduardo Quaresma, 46'), Levi Faustino, Tomás Esteves, Rafael Pereira (Rodrigo Valente, 77'), Rodrigo Fernandes (Henrique Jocu, 87'), Eduardo Soares (Paulo Bernardo, 77'), Pedro Brazão, Félix Correia (Jair Tavares, 77'), Gonçalo Ramos (Tiago Gouveia, 46').

Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Nuno Mendes, Fábio Silva.

Treinador: Rui Bento

Golos: 0-1 por João Ferreira (39'); 0-2 por Tiago Gouveia (70'); 0-3 por Jair Tavares de g.p. (81')