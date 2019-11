Seleção arranca preparação para o Luxemburgo sem os titulares

A seleção nacional arrancou, esta sexta-feira, a preparação para a visita ao Luxemburgo, referente à última jornada da fase de qualificação para o Euro 2020, sem os titulares da goleada (6-0) sobre a Lituânia.

Com esses 11 jogadores de fora, a descansar, restaram os 11 jogadores não utilizados frente à Lituânia e os três que entraram na segunda parte: João Moutinho, Bruma e Diogo Jota. De resto, não havia indisponíveis, ao que foi possível ver nos 15 minutos abertos aos jornalistas.

A comitiva portuguesa parte para o Luxemburgo a seguir ao almoço, pelas 15h00.

Para estar no Euro 2020, a seleção terá de vencer, no domingo, às 14h00, no Estádio Josy Barthel. O Luxemburgo-Portugal terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.