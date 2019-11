O palco do Luxemburgo-Portugal está em risco. "Relvado parece um campo de batatas"

O palco do Luxemburgo-Portugal está em risco. O jogo decisivo do próximo domingo no apuramento para o Europeu de 2020, marcado para o Estádio Josy Barthel, pode mudar de palco devido ao mau estado do relvado. A Federação luxemburguesa está a tentar recuperar ao máximo o relvado.

Em declarações a Bola Branca, José Ferreira Trindade, presidente da Associação C.A.S.A., uma Associação Portuguesa no Luxemburgo que está a colaborar com a Federação na distribuição dos bilhetes, revela que o relvado, no atual estado, não apresenta condições para a realização do jogo.

"Parece um campo de batatas. Para a prática de futebol, neste momento, não é o indicado, porque tem chovido muito no Luxemburgo, embora hoje já tenha estado melhor. As próximas horas darão a certeza ou mais dúvidas quanto ao jogo se realizar lá ou noutro lugar qualquer. Há o risco de o jogo não se realizar no Josy Barthel, mas terá de haver acordo entre as federações. Sei que há uma equipa que já está cá para analisar esses pormenores com a Federação luxemburguesa, para analisar se é possível ou não. Se não for possível, será um grande transtorno para a comunidade e para os que amam verdadeiramente futebol", afirmou.

Mas seja qual for a decisão sobre o palco do jogo, José Ferreira Trindade garante que o Luxemburgo-Portugal terá na bancada mais adeptos de portugueses do que a seleção luxemburguesa.



"Domingo será um dia de alto relevo para a comunidade portuguesa e todos os caminhos vão dar ao Estádio Municipal Josy Barthel. A nossa associação também foi convidada para distribuir bilhetes em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol. Estamos todos juntos para que seja feita a festa do futebol. Tenho a certeza que vão estar mais portugueses na bancada do que luxemburgueses. Já não há bilhetes e há muita gente que adquiriu os bilhetes através da Federação do Luxemburgo, uma vez que residem cá", concluiu.

O Luxemburgo-Portugal está agendado para as 14 horas de domingo e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.