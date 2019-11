Luxemburgo-Portugal terá árbitro espanhol

O espanhol Jesús Gil Manzano é o árbitro escolhido para dirigir a visita de Portugal a Luxemburgo, a contar para a qualificação do Euro 2020, conforme revelado, esta sexta-feira, pela UEFA.

O árbitro, de 35 anos, é internacional espanhol desde 2014, mas nunca se encontrou com a seleção nacional. Contudo, já apitou jogos de equipas portuguesas e os resultados foram pouco animadores.

Na época passada, teve a seu cargo o Schalke 04-FC Porto, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que resultou em empate a uma bola. Na temporada anterior a essa, dirigiu a receção do Benfica ao Basileia, também na fase de grupos da Champions. Os encarnados perderam, por 0-2 - foi a época dos zero pontos.

Para estar no Euro 2020, a seleção terá de vencer, no domingo, às 14h00, no Estádio Josy Barthel. O Luxemburgo-Portugal terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.