Fangueiro: "Portugal tem de entrar a mandar no jogo"

Carlos Fangueiro, treinador do Titus Petange, atual líder da liga luxemburguesa, adverte para a importância de a seleção portuguesa entrar em campo a mandar no jogo, frente ao Luxemburgo.

"Portugal não pode entrar com facilitismos. Tem de mandar, desde do primeiro segundo, no jogo, mostrar que está cá para vencer, com uma intensidade de jogo muito grande. Logicamente que vai ter de ter paciência, porque o Luxemburgo vai baixar as linhas e jogar ou num 4-4-2 com linhas juntas muito baixas ou num 5-4-1 sem bola. Por isso, vai ser difícil encontrar espaços, mas Portugal tem mais do que qualidade suficiente para ultrapassar essa questão. Agora, em termos emocionais, não se pode facilitar", refere, em entrevista a Bola Branca.

Fangueiro interpreta os dois golos marcados pelo Luxemburgo, na última noite, na derrota, por 3-2, em Belgrado, com a Sérvia, como um aviso.

Gerson, o craque



Na seleção luxemburguesa, Carlos Fangueiro destaca Gerson Rodrigues, avançado do Dinamo de Kiev, nascido há 24 anos no Pragal, em Almada.



"O Gerson sempre demonstrou qualidade. Tive oportunidade de o propor a alguns clubes em Portugal. Na altura, não acreditavam que um jogador formado no Luxemburgo se pudesse evidenciar nos campeonatos europeus, que são muito mais representativos que a liga luxemburguesa. O facto é que ele tem demonstrado muito intensidade de jogo, tem marcado, tem feito boas exibições e é um jogador a ter em conta", avisa.



Fangueiro salienta que "tem havido uma evolução fantástica, sobretudo nos últimos anos, no futebol luxemburguês", a nível interno. Além disso, "os jogadores que têm saído para o estrangeiro para campeonatos mais representativos fazem com que aumente a qualidade".

Portugueses no Luxemburgo andam "loucos"



Carlos Fangueiro sublinha, também, a expetativa com que o jogo de domingo está a ser vivido pelos luxemburgueses e pela forte comunidade portuguesa residente no Grão-Ducado:



"Não é todos os dias que temos a oportunidade de ter a seleção nacional portuguesa aqui no Luxemburgo. Existe, como sabem, uma comunidade muito grande de portugueses. Por outro lado, a população luxemburguesa vai estar contente porque o estádio só enche quando vem cá Portugal. Acho que é um facto brilhante nesse aspeto."

Para estar no Euro 2020, a seleção terá de vencer, no domingo, às 14h00, no Estádio Josy Barthel. O Luxemburgo-Portugal terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.