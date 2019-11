Atenção Benfica. Seferovic lesionou-se

O avançado Haris Seferovic lesionou-se durante o aquecimento da seleção da Suíça para a partida contra a Geórgia, jogo de qualificação para o Euro 2020.

O jogador do Benfica fazia parte do 11, mas fez sinal de “substituição” na altura do aquecimento.

Segundo a imprensa suíça, o atleta encarnado sentiu uma picada no joelho esquerdo.

Não é conhecido o tempo de paragem, mas o jogador fica em dúvida para os próximos jogos do Benfica.

Ruben Vargas acabou por entrar no lugar de Seferovic.