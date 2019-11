Gosta de ir jogar à bola com os amigos? Esta app é para si

Pedro Balas e Guilherme Fontes são amigos e costumam ir jogar à bola juntos com outros amigos. Na hora de encontrar campo para alugar muitas vezes sentiam dificuldades em encontrar o sítio certo, com as características que queriam e com um preço possível de pagar.

Ao depararem-se com estas dificuldades, lembraram-se de criar a aplicação Field, a aplicação desportiva para amadores profissionais.

A aplicação permite pesquisar e descobrir campos de futebol, paddel e ténis cinco cidades: Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Guimarães.

Nesta app pode saber, por exemplo, a disponibilidade do campo, quando fica por jogador e as condições – se tem balneários, iluminação, wi-fi, parque de estacionamento. etc.

Feita a escolha, é só alugar!