Vaticano. Jesuíta espanhol é o novo "homem forte" da Economia

O Papa nomeou esta quinta-feira o jesuíta espanhol Juan Guerrero como prefeito da Secretaria para a Economia da Santa Sé, cargo que se encontrava vago após a saída do cardeal australiano George Pell.

“Como jesuíta é uma alegria receber uma missão diretamente do Papa. É um modo privilegiado para realizar a minha vocação”, disse o religioso, que foi missionário em Moçambique, ao portal "Vatican News".

A Secretaria para a Economia é uma estrutura de coordenação para as atividades económicas e administrativas da Santa Sé e do Vaticano, criada pelo Papa em fevereiro de 2014. Tem funções de “controlo económico e vigilância” sobre “as estruturas e as atividades administrativas e financeiras dos Dicastérios da Cúria Romana, das Instituições ligadas à Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano”.