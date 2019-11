Papa prepara primeira viagem à Oceânia em 2020

No próximo ano, o Papa vai visitar a Papua Nova Guiné, Timor-Leste e “talvez” a Indonésia. A informação está a ser avançada pela agência “Digital Religion”.

No Vaticano, Francisco também confirmou a sua intenção de ir ao Iraque e ao Sudão do Sul em 2020. Para além da instabilidade política e do adiamento da formação de um novo governo de unidade nacional, o país tem sido ainda afetado pelas cheias, que causaram mais de 50 mortes e obrigaram milhares de pessoas a abandonar as suas casas - há cerca de 420 mil pessoas deslocadas, segundo dados das Nações Unidas.

O Papa já visitou 47 países, mas na próxima semana adicionará outros dois com a Tailândia e o Japão.

A viagem à Ásia, de 19 a 26 de novembro, inclui passagem pela Tailândia, com vários encontros inter-religiosos. No Japão vai passar pelas localidades japonesas de Nagasáqui e Hiroxima, atingidas por bombas atómicas na II Guerra Mundial, para rezar pela paz e desarmamento nuclear.