​Papa abençoa auscultadores de padre DJ português

O Papa Francisco abençoou os auscultadores utilizados pelo padre Guilherme Peixoto, um apaixonado por música que nos tempos livres é “disc jockey” (DJ).



O encontro aconteceu no último sábado, no Vaticano, conta o pároco de Laúndos, na Póvoa de Varzim, na sua conta oficial no Facebook.

O sacerdote Guilherme Peixoto aproveitou a ocasião para falar ao Santo Padre “do mais típico espaço paroquial do mundo”, o Ar de Rock Laúndos.

O padre DJ ofereceu uma t-shirt do Ar de Rock Laúndos e revelou ao Papa a sua “paixão pela música coral e pela música eletrónica”.

Foi então que o sacerdote teve a “ousadia de pedir ao Papa Francisco a bênção para os auscultadores, usados para passar música como DJ”.

“Com boa disposição, benzeu os mesmos e no final pediu que rezasse por ele”, conta o padre Guilherme Peixoto.

"Que belos momentos estes, que ficam para sempre", concluiu o padre DJ, que anima o centro paroquial Ar de Rock Laúndos com a sua música.