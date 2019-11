Jorge Amaral: "Marchesín dá mais experiência à equipa"

Jorge Amaral sublinha que o ato de indisciplina de Agustín Marchesín, que participou numa festa fora de horas, foi grave, no entanto, acredita não deve afastá-lo da baliza do FC Porto por mais jogos, dado que o guarda-redes argentino dá mais garantias que Diogo Costa.

"Marchesín traz à equipa um capital de experiência muito grande que não podemos ignorar. Não podemos deixar para trás estes meses em que o Marchesín esteve na baliza do FC Porto e sempre a um nível altíssimo. Isto que se passou foi grave, mas são situações que acontecem, em que a juventude por vezes não cumpre as regras. Não é nada de transcendente, em que nós pensamos que as penas capitais sejam o despedimento ou o castigo eterno, penso que não vai passar por aí. As pessoas não estiveram bem, vão ser punidas e voltarão a ser reintegradas", afirma o antigo guardião portista, em entrevista a Bola Branca.



Apesar da preferência por Marchesín, Jorge Amaral não tem dúvidas de que Diogo Costa será, no futuro, o titular da baliza do FC Porto

"O Diogo não é propriamente um guarda-redes que apareceu agora, tem tido uma carreira de sucesso em tudo o que é escalões, uma experiência internacional enorme. No jogo com o Boavista, acho que ele esteve muito bem, muito sereno, mesmo sem ter sido posto à prova. Fez aquilo que é importante para os guardas-redes das grandes equipas. Estar tranquilo e, quando é necessário, intervir, aparecer a demonstrar que podem contar com ele. Essa, para mim, será a prova provada das qualidades que ele tem. O Diogo sabe a sua posição e que o futuro está aí. Acho que o Diogo vai ser o futuro guarda redes da baliza Porto", conclui.