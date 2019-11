Governo admite usar fundo de compensação para responder à subida do salário médio

O Governo admite discutir em Concertação Social a possibilidade de usar o Fundo de Compensação de Trabalho para responder à subida do salário médio.

Em conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros em que foi aprovada a subida do salário mínimo nacional para 635 euros em 2020, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, admitiu que a questão poderá ser debatida em sede de concertação social.

“É nessa sede que todas as questões vão ser equacionadas por todos os parceiros sociais sobre medidas que possam considerar importantes quer neste aumento de rendimentos quer no aumento da competitividade e do crescimento”, disse a ministra no final da reunião.

Esta tem sido uma reivindicação das associações patronais. São as empresas que contribuem para este fundo de compensação de trabalho já atingiu os 370 milhões de euros e para o qual descontam 1% da remuneração de cada trabalhador.