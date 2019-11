Mau tempo provoca queda de parede e fecha rua no Porto

O mau tempo que, a partir do início da tarde desta quinta-feira, se abateu sobre a região norte e centro do país já provocou a queda da parede de uma casa e levou ao corte de uma estrada na cidade do Porto.

De acordo com os bombeiros, esta situação acabou por afetar as oficinas da Congregação Cristã, que não podem laborar até que a situação esteja resolvida.

“Como a fábrica não se encontra em condições para continuar a laborar foi encerrada por precaução e foi criado um perímetro de segurança em volta do edifício de forma a evitar que o trânsito não circule porque há risco de derrocada”, disse fonte dos bombeiros à Renascença.

No Porto o mau tempo tem provocado, sobretudo, a queda de árvores. Já no distrito de Viana os bombeiros falam de queda de 17 árvores devido à chuva intensa. Uma delas causou danos numa viatura.