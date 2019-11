Mau tempo. Proteção Civil alerta para agravamento nas próximas 48 horas

A Proteção Civil emitiu um comunicado a alertar para o agravamento do estado do tempo nas próximas 48 horas. De acordo com a nova enviada à redação, é expectável que se venha a agravar a chuva, vento e queda de neve.

A chuva, que pode ser de granizo deverá ainda ser acompanhada de trovoada no Norte e Centro do país. Relativamente ao vento, espera-se que atinja rajadas de 85 km/h no Norte e Centro, já nas terras altas poderá ter rajadas até 95 km/h, podendo chegar até 110 km/h nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Devido ao vento forte, é pedido à população que cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores.



A neve deve cair acima de 1.000/1.200 metros de altitude, “podendo acumular entre 5 e 10 cm nas regiões norte e centro, descendo a cota temporariamente para 800 metros no extremo norte, onde poderá acumular 10 cm”.

A autoridade aconselha a que seja garantida a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas" e "uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias".

Ondas podem chegar 16 metros

Está previsto um agravamento da agitação marítima. Podem ocorrer ondas de com cinco a sete metros de altura, na costa ocidental, podendo atingir 15 a 16 de altura máxima ao final do dia de amanhã, a norte do cabo Raso. Na costa ocidental a sul do cabo Raso, ondas de noroeste até 6 metros podendo atingir 12 metros de altura máxima até ao início da manhã de sexta-feira.

Devido ao estado do mar, a Proteção Civil pede um “especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros”.

A população é aconselhada não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.