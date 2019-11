Comboios. Linhas do Minho e do Norte com circulação condicionada

A circulação na linha do Norte está interrompida, com os comboios sem circular em ambos os sentidos entre Esmoriz, concelho de Ovar, e Granja, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Renascença que o constrangimento se deve a um incidente na passagem de nível de Silvalde, em Espinho.

Também na linha do Minho, entre Ermesinde de São Romão, os comboios circulam apenas numa via nos dois sentidos devido a um problema numa cantenária.

Em ambos os casos, disse fonte da Infraestruturas de Portugal, não há previsão para a situação ficar normalizada.