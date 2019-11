LeBron James "vinga-se" dos Warriors

LeBron James teve a sua "vingança" por duas finais perdidas para os Golden State Warriors, na madrugada desta quinta-feira. Os Los Angeles Lakers receberam o rival californiano e venceram por 102-93.

Com Anthony Davis de fora, coube ao Rei assumir as despesas dos Lakers e "vingar" as três derrotas em finais da NBA (2015, 2017 e 2018). Fê-lo com um duplo-duplo de 23 pontos e 12 assistências, a que se somaram os os 22 pontos de Kyle Kuzma e o duplo-duplo (18 pontos e 17 ressaltos) de JaVale McGee.

Do lado dos Warriors, que estão a ter um início de época "horribilis", devido às saídas (Kevin Durant, Andre Iguodala) e às lesões (Stephen Curry, Klay Thompson, Kevon Looney), apoiaram-se em D'Angelo Russell, que brilhou com 21 pontos e oito assistências. A ajuda de Eric Paschall (15 pontos) e Jordan Poole (11) foi discreta.

Os Lakers, que na última época nem aos "play offs" foram, continuam, assim, o arranque de temporada fantástico, com o primeiro lugar da Conferência Oeste e um registo de nove vitórias e duas derrotas. Os Warriors, campeões da NBA em 2015, 2017 e 2018, estão num penoso último lugar, com duas vitórias e 10 derrotas.