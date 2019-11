Basquetebol. Portugal derrota Finlândia

A seleção portuguesa de basquetebol feminino derrotou a Finlândia por 71-48 em jogo de qualificação para o Europeu 2021.

A partida foi disputada, esta quinta-feira, no pavilhão de Guifões.

A extremo Sofia Silva, com 17 pontos e nove ressaltos, foi a melhor em campo.



No outro jogo do Grupo G, a Bélgica venceu a Ucrânia por 83-66.

As nove primeiras classificadas de cada grupo, juntamente com as cinco melhores segundas, apuram-se para a fase final do Europeu feminino, a disputar em Espanha e França, entre 17 e 27 de junho de 2021.