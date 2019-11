Palpites de Engenheiro à prova nas manchetes

O arranque da dupla jornada final da fase de qualificação para o Euro 2020 é o grande destaque das primeiras páginas dos jornais desportivos desta quinta-feira.

O jornal "A Bola" abre as hostilidades com uma garantia de Fernando Santos: "Vamos estar no Euro". Os adversários de Portugal são Lituânia, esta noite, e Luxemburgo, no domingo. "O Jogo" titula: "Mira de Santos à prova". O selecionador nacional ganhou sempre os últimos dois jogos de apuramentos, mesmo com a Grécia. "Primeira final", clama o "Record".

Apesar de também se focar na seleção, o "Record" faz manchete com o Sporting, para explicar a abordagem dos leões para janeiro: "O mercado do leão". Não há intocáveis: Bruno Fernandes mantém-se nos 70 milhões de euros. SAD não forçará saídas, mas vai ouvir todas as propostas. Reforços dependem das vendas. Ponta-de-lança é prioritário. Silas pode promover mais jovens dos sub-23.

Quanto ao FC Porto, "O Jogo" cita Fabiano, antigo guarda-redes dos dragões, que garante que "vai falar-se muito de Diogo Costa", que "tem um potencial muito grande e está consciente do que quer". O "Record" afina pelo mesmo diapasão: "Diogo Costa ameaça Marchesín". Sérgio Conceição pronto a segurá-lo no onze.

No Benfica, o "Record" revela que "Zivkovic rói a corda". Sérvio tenta rescisão a ano e meio do final do contrato. Extremo aceita sair já por valor inferior. Benfica só aceita empréstimo ou saída definitiva. "O Jogo" avisa que "Yony tem herança pesada": já são dez extremos a custo zero e quase sem retornos.