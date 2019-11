Marítimo confirma José Gomes como novo treinador

O Marítimo confirmou, esta quinta-feira, que José Gomes é o novo treinador.

O português, de 49 anos, sucede a Nuno Manta Santos, que não resistiu aos maus resultados. No anúncio, feito no site oficial, o Marítimo não revela a duração do contrato assinado por José Gomes.

José Gomes estava sem clube, depois de ser despedido do Reading, do segundo escalão do futebol inglês, devido ao mau arranque de época. O técnico português estava no Championship desde a segunda metade da época passada, quando aceitou o convite dos ingleses para deixar o comando técnico do Rio Ave.

O Marítimo encontra-se no 14.º lugar do campeonato, com 11 pontos, fruto de duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 11 jornadas. Também na Taça de Portugal os resultados têm desiludido: os insulares caíram na terceira eliminatória, perante o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal.